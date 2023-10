Okta-Aktie: Kurspotenzial von +19,27%?

Die Okta-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 88,99 EUR und damit um +19,27% höher als der aktuelle Kurs.

• Okta legt am 04.10.2023 um +0,02% zu

• Mittelfristiges Kursziel von 88,99 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,95

Gestern verzeichnete die Okta-Aktie einen Anstieg von lediglich +0,02%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich eine negative Entwicklung von -3,20%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Allerdings sind Bankanalysten nach wie vor optimistisch gestimmt und sehen ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Von insgesamt 42 Analysteneinschätzungen empfehlen stolze 25 Experten (58%) den Kauf der Aktie.

Nur vereinzelt wird zur Vorsicht gemahnt: Ein Experte gibt an, dass sofortiger Verkauf angeraten sei; ein...