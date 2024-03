Okta Aktie: Jetzt geht’s rund!

Sentiment und Buzz: Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen wurde bei Okta langfristig gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Okta mit einer Rendite von 15 Prozent mehr als 15 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,07 Prozent. Auch hier liegt Okta mit 15,07 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Okta verläuft aktuell bei 77,75 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 86,91 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +11,78 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt derzeit bei 85,06 USD, was für die Okta-Aktie einer aktuellen Differenz von +2,17 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Okta. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 59,04 Punkte, was bedeutet, dass Okta momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,45, dass Okta weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Okta damit für diesen Punkt der Analyse mit "Neutral" bewertet.