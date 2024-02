Okta Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Stimmungsbild bezüglich des Unternehmens Okta in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab 11 positive und drei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "neutral".

Die Analyse von 22 Bewertungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten ergab, dass 12 Bewertungen als "gut", 6 als "neutral" und 4 als "schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einer durchschnittlichen "neutralen" Bewertung des Wertpapiers. Es gab keine aktuellen Analystenupdates zu Okta, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 92,29 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 8,7 Prozent steigen könnte, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Okta in den sozialen Medien, was zu einer "schlechten" Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen ist ebenfalls rückläufig, was zu einem weiteren "schlechten" Rating führt.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Okta-Aktie von 84,9 USD als positiv bewertet, da er 10,58 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt ein "neutrales" Signal, da der Abstand +4,91 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Okta-Aktie positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.