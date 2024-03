Okta Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Okta: Analystenbewertung, technische Analyse und Branchenvergleich

Okta, ein führender Anbieter von Identitätsmanagement-Lösungen, wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 6 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Analystenbewertung des Wertpapiers ist "Neutral", wobei 3 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 94,8 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von 10,27 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Okta daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Okta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 80,22 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 105,65 USD lag. Dies entspricht einer positiven Abweichung von 31,7 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (92,81 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+13,83 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Okta-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Okta in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,12 Prozent erzielt. Dies stellt jedoch eine Underperformance von 897,22 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 933,35 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt Okta mit einer Performance von 467,53 Prozent unter dem Durchschnittswert von 503,65 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird Okta in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob Okta überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,22 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu wird der RSI25 als "Neutral" eingestuft, da Okta hier weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Okta-Wertpapier in diesem Abschnitt.