Okta Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Okta-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 78,92 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 108,31 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +37,24 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 88,6 USD, was einer Distanz von +22,25 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von Okta als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen wurden Okta von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.