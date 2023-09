Okta Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Okta, die im Segment "Software und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.09.2023, 12:35 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 90.08 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Okta auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Okta konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Okta auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Okta-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 19 Buy, 8 Hold, 4 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Okta-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 89,04 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -1,16 Prozent erzielen, da sie derzeit 90,08 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Okta derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 73,71 USD, womit der Kurs der Aktie (90,08 USD) um +22,21 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 73,74 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +22,16 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".