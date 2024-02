Okta Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Okta in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Okta etwas mehr oder weniger diskutiert als gewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Okta derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs des Unternehmens liegt bei 77,66 USD, während der Kurs der Aktie bei 83,24 USD liegt, was einer Überperformance von +7,19 Prozent entspricht. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs 84,71 USD, was einer Abweichung von -1,74 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Okta derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 2,21 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im IT-Sektor hat Okta im vergangenen Jahr eine Rendite von 15 Prozent erzielt, was 15,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -1,13 Prozent, wobei Okta aktuell 16,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.