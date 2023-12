Okp Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Okp übertrifft Branchendurchschnitt und erhält "Gut"-Rating

Der Aktienkurs von Okp hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 35,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -6,16 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +41,99 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Okp mit einer mittleren Rendite von -6,78 Prozent im letzten Jahr um 42,61 Prozent übertreffen. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde Okp in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt eine Analyse, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge in Bezug auf Okp gab. Daher wurde die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Ebenso wurde die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen als nicht außergewöhnlich gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Okp führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Okp liegt bei 25 und der RSI25 bei 20, was zu einer Einstufung als "Gut" für beide Zeiträume führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut" für Okp.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Okp-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,22 SGD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,215 SGD weicht somit um -2,27 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs von 0,215 SGD über dem gleitenden Durchschnitt (+7,5 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Okp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.