Okp Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb wir dies als "neutral" bewerten. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Okp-Aktie somit ein "neutral" Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Okp derzeit mit 3,04 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent in der Bauwesen-Branche, was zu einer "neutralen" Einschätzung durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Okp beträgt 33,33, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Auch der RSI für 25 Tage liegt mit 37,5 im neutralen Bereich. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "neutral".

Im Vergleich zur Bauwesen-Branche hat Okp in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,79 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +63,24 Prozent entspricht. Im Industrie-Sektor lag die Rendite bei -9,12 Prozent, wobei Okp um 63,57 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Okp ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.