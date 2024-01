Okp Aktie: Bitte unbedingt beachten

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Okp als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Okp-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,33, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Okp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,83 Prozent erzielt, was 41,24 Prozent über dem Durchschnitt (-5,41 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -4,9 Prozent, wobei Okp aktuell 40,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Okp bei 0,21 SGD liegt, was einer Entfernung von -4,55 Prozent vom GD200 (0,22 SGD) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei einem Kurs von 0,2 SGD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Okp-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Okp in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating, da über Okp unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal.