Okoworld Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

In den letzten 12 Monaten erzielte Oekoworld eine Performance von -14,4 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -20,7 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt Oekoworld mit einer Rendite von 26,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oekoworld-Aktie derzeit überkauft ist, da der RSI für die letzten 7 Tage bei 70 liegt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 46,4 liegt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Oekoworld mit einem aktuellen Wert von 9,74 um 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Oekoworld-Aktie zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 34,06 EUR überbewertet ist. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 32,16 EUR liegt. Insgesamt wird die Oekoworld-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.