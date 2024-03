Okoworld Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Oekoworld liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 56,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Oekoworld-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 52,83 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Oekoworld derzeit eine Dividendenrendite von 6,96 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,55 Prozent. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen über Oekoworld auf den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Äußerungen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Oekoworld-Aktie von 30,3 EUR eine Abweichung von -7,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,08 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.