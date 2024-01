Okoworld Aktie: Das macht sprachlos!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Oekoworld in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als auch der Relative Strength Index (RSI) deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie günstig bewertet werden kann. Mit einem KGV von 9,68 liegt Oekoworld unter dem Branchendurchschnitt, was eine positive Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien ergibt. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, während der 25-Tage-RSI neutral ist. Insgesamt wird der RSI-Punkt mit "Gut" bewertet. Zuletzt bietet die Dividendenrendite von 6,96 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag von 1,24 Prozentpunkten, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

