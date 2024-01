Okoworld Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Oekoworld-RSI liegt bei 40,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 37,82 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 verläuft bei 34,46 EUR, während der Kurs der Aktie bei 33,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,21 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 30,94 EUR, was einer Abweichung von +8,92 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und Buzz rund um Oekoworld war in den letzten Wochen positiv, mit einer Zunahme an positiven Kommentaren in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung und zeigt, dass die Aktie derzeit im Fokus der Anleger steht.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Oekoworld mit -10,04 Prozent im letzten Jahr mehr als 23 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen". Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 17,01 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.