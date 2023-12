Okoworld Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt ein neutrales Bild für die Oekoworld-Aktie. Die Stimmung der Anleger zeigte keine bedeutende Tendenz im letzten Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Oekoworld-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Underperformance von -13,23 Prozent für Oekoworld in der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche, da sie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,37 Prozent erzielte. Verglichen mit dem durchschnittlichen Rückgang von -1,13 Prozent in dieser Branche und einer mittleren Rendite von 7,07 Prozent im "Finanzen"-Sektor, erhält die Oekoworld-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oekoworld-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis neutral bewertet wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der Bewertung durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen erhält die Oekoworld-Aktie eine positive Einschätzung. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen in den sozialen Medien führen zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich also ein insgesamt neutrales bis schlechtes Rating für die Oekoworld-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.