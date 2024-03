Okoworld Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Aktie von Oekoworld hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments und Buzz geführt hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was insgesamt zu einer guten Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 30,7 EUR der Aktie -2,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Auf der Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 6,49 Prozent beträgt.

In Bezug auf die Dividende weist Oekoworld derzeit eine Dividendenrendite von 6,96 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,56 %. Dies führt zu einer guten Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oekoworld-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI). Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls neutral bewertet.

Insgesamt wird die Aktie von Oekoworld aufgrund der positiven Diskussionsintensität und Stimmungsänderung, der neutralen technischen Analyse und des höheren Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt als insgesamt gut eingestuft.