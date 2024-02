Okoworld Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Aktien von Oekoworld weisen laut der technischen Analyse derzeit einige interessante Merkmale auf. Die 200-Tage-Linie liegt bei 33,5 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 32,1 EUR, was einem Abstand von -4,18 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 31,75 EUR erreicht, was einer Differenz von +1,1 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine neutrale Bewertung.

Auf fundamentaler Basis erscheint Oekoworld im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,74, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,06 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oekoworld-Aktie zeigt ebenfalls neutrale Bewertungen. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (36) als auch der RSI der letzten 25 Tage (58,43) führen zu einer neutralen Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Oekoworld.