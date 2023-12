Okoworld Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Oekoworld-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die interessante Ergebnisse hervorbrachte. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen lag bei 35,17 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 30,7 EUR lag, was einer Abweichung von -12,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (28,84 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+6,45 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Oekoworld-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oekoworld liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird und darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Somit wird die Oekoworld-Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite der Oekoworld bezogen auf das aktuelle Kursniveau 8,47 Prozent, was 2,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Oekoworld-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich das Stimmungsbild bei Oekoworld in den letzten Wochen positiv verändert. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen und positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider. Diese Entwicklungen führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild der Oekoworld-Aktie, die in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhält: "Neutral" für die technische Analyse und den RSI, und "Gut" für die Dividendenpolitik, das Sentiment und den Buzz.