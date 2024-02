Okoworld Aktie: Wirklich lohnenswert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Instrument, um die Preissituation einer Aktie zu bewerten. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Oekoworld hat derzeit ein KGV von 9,74, was 83 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, die ein durchschnittliches KGV von 56 aufweist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die technische Analyse der Oekoworld-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 33,75 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs von 30,8 EUR eine Abweichung von -8,74 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 31,78 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-3,08 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Oekoworld-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,4 Prozent erzielt, was 21,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 5,88 Prozent, und Oekoworld liegt aktuell 20,27 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Oekoworld eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Oekoworld insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.