Okoworld Aktie: Was macht der Markt?

Die Oekoworld zeigt gemäß der technischen Analyse aktuell gemischte Signale. Auf der einen Seite liegt der Kurs mit 32,3 EUR 1,92 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Andererseits befindet sich der Kurs mit -5,69 Prozent unter dem GD200, was zu einer langfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Oekoworld eine Dividendenrendite von 6,96 % auf, was 1,31 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 5,65 % liegt. Diese höhere Rendite führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Oekoworld ausfielen. Das Stimmungsbarometer zeigt an fünf Tagen grün und an insgesamt zwei Tagen neutral. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Oekoworld im letzten Jahr eine Rendite von -14,4 Prozent erzielt, was 26,99 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 7 Prozent, wobei Oekoworld aktuell 21,4 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.