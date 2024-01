Okoworld Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Aktuell bietet die Aktie von Oekoworld eine attraktive Dividendenrendite von 6,96 %, was einen Mehrertrag von 1,37 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies spricht für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens und verdient eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Oekoworld derzeit bei 34,09 EUR liegt. Da der Aktienkurs bei 31,9 EUR notiert, ergibt sich ein Abstand von -6,42 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 32,1 EUR, was einer Differenz von -0,62 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Vergleich des Aktienkurses von Oekoworld mit der durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor zeigt eine Rendite von -14,4 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,74 Prozent erzielt, während Oekoworld mit 21,13 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oekoworld aktuell 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 52 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und verdient daher eine "Gut"-Einschätzung.