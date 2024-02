Okoworld Aktie: So schnell kann es gehen

Aktienanalyse: Oekoworld mit guter Dividendenrendite und unterbewertetem KGV

Investoren, die derzeit in die Aktie von Oekoworld investieren, können von einer attraktiven Dividendenrendite in Höhe von 6,96 % profitieren. Dieser Wert liegt 1,43 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen, was auf eine überdurchschnittlich hohe Dividendenausschüttung des Unternehmens hinweist. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Oekoworld als fundamental unterbewertet eingestuft. Derzeit wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,74 gehandelt, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 60,89 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie ebenfalls mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Oekoworld bei 33,34 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 30,2 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,42 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 31,72 EUR, was einem Abstand von -4,79 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Oekoworld wird auf 68,42 für den 7-Tage-Zeitraum und auf 60 für den 25-Tage-Zeitraum beziffert. Beide Werte deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und werden daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Oekoworld eine attraktive Dividendenrendite, eine fundamentale Unterbewertung und gemischte Signale in der technischen Analyse. Investoren sollten diese Informationen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.