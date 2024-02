Okoworld Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Dividendenrendite von Oekoworld beträgt derzeit 6,96 Prozent, was 3,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten erhalten.

Die Stimmung bei Oekoworld wird überwiegend positiv eingeschätzt, sowohl durch harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch durch weiche Faktoren wie die Analyse sozialer Plattformen. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt.

Bezüglich der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt Oekoworld eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Oekoworld eine Performance von -33,66 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -37,58 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite von Oekoworld sogar um 39,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.