Okoworld Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oekoworld-Aktie liegt bei 68,42 und zeigt somit eine neutrale Situation an, weder überkauft noch überverkauft. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) wird die Oekoworld-Aktie als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,74 im Vergleich zum Branchen-KGV von 60,89. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" empfohlen. Bei einer Dividendenrendite von 6,96 % ermöglicht die Oekoworld-Aktie einen Mehrertrag von 1,43 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Oekoworld-Aktie 33,34 EUR, während der tatsächliche Kurs bei 30,2 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -9,42 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 31,72 EUR, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Insgesamt wird die Oekoworld-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

