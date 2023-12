Okoworld Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmung und das Interesse an Oekoworld haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was durch unsere Analyse frühzeitig erkannt werden konnte. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität und deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Daher erhält Oekoworld eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Oekoworld im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,37 Prozent erzielt, was 21,79 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -0,68 Prozent, und Oekoworld liegt aktuell 13,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Oekoworld derzeit eine Dividendenrendite von 8,47 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,94 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Oekoworld-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 51,61 Punkten, was bedeutet, dass die Oekoworld-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Oekoworld weder überkauft noch -verkauft ist und erhält somit auch hierfür ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Oekoworld daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse.