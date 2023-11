Okoworld Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Oekoworld zahlt eine Dividende von 8,47%, was im Vergleich zur durchschnittlichen Dividende von 6,14% in der Branche der Diversifizierten Finanzdienstleistungen höher ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen zu Oekoworld. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oekoworld liegt mit 7,31 unter dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen, was auf eine günstige Bewertung hinweist. In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Oekoworld in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -28,71% im Vergleich zum Durchschnitt der Branche von 1,76% verzeichnet. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors Finanzen liegt die Rendite von Oekoworld um 33,6% darunter. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält Oekoworld in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.