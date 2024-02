Okoworld Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Peab":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben in letzter Zeit die Aktie von Oekoworld in den Fokus gerückt, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Es wurde jedoch festgestellt, dass sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Oekoworld beschäftigt hat, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oekoworld-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 33,52 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 32,5 EUR liegt somit auf einem ähnlichen Niveau (-3,04 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (31,73 EUR) liegt auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,43 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Oekoworld-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz wurden als stabil bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating für Oekoworld führt.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Oekoworld 9,74 Euro zahlt, was 83 Prozent weniger ist als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 57, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.