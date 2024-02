Okoworld Aktie: Interessante Aussichten?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oekoworld liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 57,44 für "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamentale unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Oekoworld in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3,83 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -18,22 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, wodurch die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Oekoworld-Aktie bei 33,44 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 30,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 31,75 EUR, was einer Abweichung von -3,31 Prozent entspricht, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Oekoworld daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Oekoworld im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine höhere Dividende von 6,96 % aus, was 1,43 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns.