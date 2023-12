Okoworld Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oekoworld-Aktie beträgt derzeit 62, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 38,99 ebenfalls neutral, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Oekoworld festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oekoworld für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Oekoworld beträgt derzeit 8, was eine positive Differenz von +2,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

Die Diskussionen rund um Oekoworld auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer "Gut"-Einstufung durch unsere Redaktion führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Oekoworld sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

