Okoworld Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Oekoworld schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche der diversifizierten Finanzdienstleistungen. Mit einer Dividendenrendite von 6,96 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 5,55 % beträgt der Unterschied 1,4 Prozentpunkte. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oekoworld-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 33,52 EUR liegt, was nur geringfügig über dem letzten Schlusskurs von 32,5 EUR (+3,04 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (31,73 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,43 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Oekoworld-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik versehen.

In der technischen Analyse wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Der RSI-Wert für Oekoworld beträgt derzeit 22,58, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung des RSI auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Oekoworld im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,4 Prozent erzielt, was 19,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche der diversifizierten Finanzdienstleistungen beträgt 4,18 Prozent, und Oekoworld liegt aktuell 18,57 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.