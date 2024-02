Okoworld Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Finanzdienstleister Oekoworld hat eine Dividendenrendite von 6,96 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,57 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs (32,2 EUR) um -5,24 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (33,98 EUR) abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (32,1 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,74 einen Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,13 ergibt. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung.

