Okoworld Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für die Aktie von Oekoworld haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Laut einer Analyse, die positive und negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation erkennt, hat die Stimmung für Oekoworld nachgelassen. Die Diskussionsstärke zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität und Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung.

In technischer Hinsicht wird die Oekoworld-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 32,41 EUR, während der Kurs der Aktie bei 30,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 31,19 EUR zeigt eine Abweichung von -3,17 Prozent. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Oekoworld-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 63, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (61,86) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Oekoworld.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Oekoworld als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,86 insgesamt 88 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (74,85). Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".