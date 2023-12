Okayama Paper Industries Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Okayama Paper Industries wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 15,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Okayama Paper Industries somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Okayama Paper Industries in Online-Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Okayama Paper Industries durchschnittlich bzw. kaum verändert waren. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist Okayama Paper Industries derzeit +10,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +22,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung von "Gut" aus charttechnischer Sicht.