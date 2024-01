Okayama Paper Industries Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Truist Financial":

Die technische Analyse zeigt, dass die Okayama Paper Industries derzeit eine gute Position innehat. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 960,26 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1379 JPY) um +43,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1095,4 JPY, was einer Abweichung von +25,89 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Okayama Paper Industries. Der RSI7 beträgt 18,8 und der RSI25 liegt bei 24,55, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie hierfür ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Die Stimmung in den sozialen Medien und auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Okayama Paper Industries diskutiert. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.