Okapi Resources im Check!

Die technische Analyse der Global Uranium And Enrichment zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,12 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,087 AUD) um -27,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,12 AUD, was einer Abweichung von -27,5 Prozent entspricht. Dies führt zu der Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Global Uranium And Enrichment lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung schließen. Insgesamt ergibt sich damit für Global Uranium And Enrichment in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 74, was zu der Bewertung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis bei 69,67 beurteilt und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Global Uranium And Enrichment.

Das Anleger-Sentiment für Global Uranium And Enrichment zeigt eine gemischte Stimmung, wobei in den sozialen Medien mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.