Okapi Resources Aktie: Bitte unbedingt beachten

In den letzten vier Wochen wurden bei Global Uranium And Enrichment keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Global Uranium And Enrichment daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Global Uranium And Enrichment im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,82 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Global Uranium And Enrichment derzeit bei 0,12 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,097 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -19,17 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 liegt derzeit bei 0,11 AUD, was einem Abstand von -11,82 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Global Uranium And Enrichment derzeit mit einem Wert von 44,83 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei Ausweitung der Betrachtungszeit auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".