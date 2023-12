Oita Bank Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Oita Bank. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Daher wird das Kriterium "Sentiment" als "Schlecht" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge zur Oita Bank ist rückläufig, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Einschätzung hier ebenfalls als "Neutral" ausfällt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Oita Bank derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Auch auf Basis der trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie unterschiedliche Bewertungen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Oita Bank eine negative Gesamtbewertung aufgrund des veränderten Stimmungsbildes, der neutralen Anleger-Stimmung, des überkauften RSI und der uneinheitlichen Bewertungen durch trendfolgende Indikatoren.