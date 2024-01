Oiles Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Bewertung von Oiles-Aktien basierend auf Sentiment und Buzz ist neutral. Die Diskussionsintensität hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu dieser Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen neutral über das Unternehmen diskutiert, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt.

Die relative Stärke der Oiles-Aktie wurde anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (GD50), was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.