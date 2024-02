Oiles Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Oiles bei 2043 JPY liegt, was einer Entfernung von +4,27 Prozent vom GD200 (1959,27 JPY) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2014,38 JPY, was einem Abstand von +1,42 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Neutral"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Oiles als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Oiles von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in diesem Zeitraum deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) wird dazu genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 81,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Oiles-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Oiles daher eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Oiles durchschnittlich bzw. kaum verändert sind, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.