Oiles Aktie: War das schon alles?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Oiles diskutiert, mit weder besonders positiven noch negativen Ausschlägen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Oiles, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Für die Aktie von Oiles ergab sich hierbei in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Oiles ein "Neutral"-Wert in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt für die Oiles-Aktie einen Durchschnitt von 1893,36 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1908 JPY (+0,77 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs in beiden Fällen nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Oiles-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Oiles-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 72,31 über 7 Tage, was auf eine Überkaufssituation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI-Analyse eine "Schlecht"-Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Oiles-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, das Sentiment und Buzz, die technische Analyse und den Relative Strength Index.

