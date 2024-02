Oiles Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Mapfre":

Die Aktienkurse eines Unternehmens lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Meinungen zu Oiles in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Oiles diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Wichtige Veränderungen in der Stimmung oder der Häufigkeit der Kommunikation in den sozialen Medien können genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Oiles wurden in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Kommunikationshäufigkeit als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Oiles-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1971,46 JPY. Der letzte Schlusskurs (2055 JPY) weicht somit um +4,24 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2026,34 JPY) weist mit einer Abweichung von +1,41 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Oiles-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bietet eine Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Oiles beträgt 42,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Oiles-Aktie das Rating "Neutral".