Oiles Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Oiles liegt bei 93,59, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um Oiles wird auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare in sozialen Plattformen beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Oiles. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf eine stabile Stimmung hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oiles-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1964,34 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2013 JPY liegt, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis, was die Oiles-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen lässt.