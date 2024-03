Oil States tut es schon wieder?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Oil States war in den letzten Tagen neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Oil States daher eine neutrale Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der anzeigt, dass Oil States derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,13 USD, während der Kurs der Aktie bei 6,11 USD um -14,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,9 USD, was einer Abweichung von +3,56 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt wird dies als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Oil States ergibt insgesamt eine positive Bewertung, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Oil States liegt bei 0 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Energie" hat die Aktie von Oil States im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,92 Prozent erzielt, was 56,51 Prozent unter dem Durchschnitt von 21,58 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.