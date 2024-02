Oil States Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Oil States war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Oil States-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Oil States im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Energie Ausrüstung und Dienstleistungen eine um 25,11 Prozentpunkte niedrigere Rendite von 0 % aus. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger ist.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 62,22 zeigt, dass die Oil States-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".