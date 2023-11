Oil States Aktie: Hilfe!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Oil States war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend positiv. Insgesamt erhält Oil States von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oil States bei 85,94, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Oil States-Aktie 10,24 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Somit erhält die Oil States-Aktie insgesamt eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Oil States 14,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Oil States-Aktie aufgrund fundamentaler und technischer Kriterien sowie in Bezug auf die Dividendenpolitik insgesamt eine negative Bewertung.