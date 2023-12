Oil States Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Dividendenrendite von Oil States beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs sehr niedrig ist. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie, der ebenfalls bei 0 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Oil States liegt bei 41,56, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Oil States in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 20,42 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,27 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Auch im Vergleich zum gesamten Energiesektor liegt die Performance von Oil States um 20,27 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Oil States ist größtenteils positiv, wie aus der Analyse von Kommentaren und Themen auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Oil States diskutiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Oil States hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Oil States-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Oil States jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Oil States-Analyse.

Oil States: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...