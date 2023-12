Oil & Natural Gas Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Oil & Natural Gas-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 171,19 INR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 195,95 INR, was einem Anstieg von 14,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 190,34 INR, was einem Anstieg von 2,95 Prozent entspricht. Demnach erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich damit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung für die Oil & Natural Gas-Aktie.

Bezüglich des Relative Strength-Index (RSI) wird die Oil & Natural Gas-Aktie derzeit mit einem Wert von 38,35 betrachtet, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Oil & Natural Gas zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen zu der Aktie steht jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt.

Was die Anleger betrifft, so wurde Oil & Natural Gas in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut" und insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.