Oil-Dri of America-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Oil-dri Of America verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 82,41 Prozent, was mehr als 51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Haushaltsprodukte-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 149,07 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die Rendite von Oil-dri Of America mit 66,66 Prozent deutlich darunter. Die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 13,43 für Oil-dri Of America, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 40,9 liegt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Empfehlung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Oil-dri Of America einen Wert von 60,41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die RSI25-Verlängerung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Oil-dri Of America in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating versehen.