Oil-Dri of America Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Oil-dri Of America-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 63,26 USD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 73,62 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +16,38 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 68,63 USD, was einer Differenz von +7,27 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Dividendenrendite für Oil-dri Of America beträgt derzeit 1,66 Prozent, was 1,13 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oil-dri Of America mit einem Wert von 13,43 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 37,43. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine Ausprägung von 33,76, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".