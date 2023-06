Oil-Dri of America Aktie: Das war nur der Anfang!

Am 27.06.2023, 07:38 Uhr notiert die Aktie Oil-dri Of America an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 56.94 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Oil-dri Of America für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Oil-dri Of America für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Oil-dri Of America insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oil-dri Of America-Aktie hat einen Wert von 24,75. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (27,35). Auch hier ist Oil-dri Of America überverkauft (Wert: 27,35), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Oil-dri Of America.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Oil-dri Of America beläuft sich mittlerweile auf 35,65 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 56,94 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +59,72 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 43,54 USD. Somit ist die Aktie mit +30,78 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".